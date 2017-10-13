Bundesliga ekibinden yetişen şu an futbol oynayan oyuncular içinde en popüler oyuncular arasında Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil yer alıyor. Alman Milli Takımı'nın formasını giyen Mesut Özil, 2008'de Schalke'den Werder Bremen'e 5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. 2013'te Real Madrid'den Arsenal'e transfer olan Mesut Özil, 47 milyon Euro bonservis bedeliyle Londra ekibinin tarihte en çok para ödediği oyuncular arasında yer alıyor.

DÜNYANIN EN İYİ KALECİSİ NEUER

Schalke'de yetişen bir başka ünlü isim Manuel Neuer, son yıllarda dünyanın en iyi kalecisi olarak gösterilen Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, 2011'de 30 milyon Euro bonservis karşılığında ile Schalke'den Bavyera ekibine geldi. Son dönem yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle çok fazla forma şansı bulamayan Neuer, ayaklarının en iyi kullanan kalecilerin başında geliyor.

GUARDIOLA'NIN GÖZDESİ SANE

Kuşkusuz Mesut ve Neuer'in hemen arkasından Leroy Sane geliyor. Guaridola yönetimindeki Manchester City'de adını dahada sık duyduğumuz Sane de Schalke altyapısında yetişti. Sane 2016 yazında Alman ekibinden Manchester'a 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

TANIDIK BİR İSİM KAAN AYHAN

Son dönemde Türkiye formasıyla oynadığı maçlarda göz dolduran Kaan Ayhan da Schalke altyapısından... Kaan, 2016 yazında Schalke'den Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'a 500 bin Euro karşılığında transfer oldu. 22 yaşındaki oyuncu orta saha ve savunmada görev yapabiliyor. 2018 haziranda kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Kaan'ın peşinde birçok Süper Lig ekibi var.

ALMAN PANZERİ HOWEDES

Juventus'un satın alma opsiyonuyla Schalke'den kiraladığı Benedikt Höwedes, savunmanın göbeğinde oynuyor. Alman Milli Takımı'nın formasını 44 kez sırtına geçiren 29 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

KAMERUNLU STOPER MATIP

Liverpool forması giyen Kamerunlu stoper Joel Matip de Schalke çıkışlı.. 26 yaşındaki oyuncu güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Matip, 2016 yazında bonservis bedelsiz Liverpool'a transfer oldu.

BOSNALI SEAD KOLASINAC

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Kolasinac, savunmanın solunda görev yapıyor. 24 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödenmeden Schalke'den Arsenal'e transfer oldu. Kolasinac, Bosna Hersek Milli Takımı'yla da 27 maça çıktı.

TALİHSİZ DRAXLER

Schalke altyapısında yetişen süper yeteneklerden biri tartışmasız Julian Draxler... Yıldız oyuncu sakatlıklar nedeniyle kötü dönemler yaşasa da 2015'te Schalke'den Wolfsburg'a 43 milyon Euro, Ocak 2017'de ise Wolfsburg'dan PSG'ye 40 milyon Euro bedelle transfer oldu. Yıldız kanat oyuncusu, Alman Milli Takımında 38 maça çıktı ve 6 gole imza attı.

KULE FELIX PLATTE

Bu yaz Schalke'den Darmstadt'a 800 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Felix Platte, santrfor pozisyonunda oynuyor.

AMERİKALI WESTON MCKENNIE

Schalke forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu geleceğin yıldız adayları arasında... Weston McKennie, aynı zamanda Birleşik Devletler'in 20 yaş altı Milli Takımı'nda da görev yapıyor.