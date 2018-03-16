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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Almanya'nın kadrosu açıklandı! Mesut, İlkay ve Emre Can...
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Futbol
AA
16.03.2018 - 19:09, Son Güncelleme:

Almanya'nın kadrosu açıklandı! Mesut, İlkay ve Emre Can...

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Almanya'nın kadrosu açıklandı! Mesut, İlkay ve Emre Can...

Almanya Milli Futbol Takımı'nın İspanya ve Brezilya ile oynayacağı özel karşılaşmalarının aday kadrosu açıklandı. Almanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda Türk asıllı futbolcular Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Emre Can da yer alıyor.l

Almanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Mart'ta Düsseldorf kentinde İspanya ve 27 Mart’ta Berlin'de Brezilya'yı konuk edecek Almanya'nın 26 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Joachim Löw tarafından belirlenen kadroda, Türk asıllı futbolcular Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Emre Can'ın yanı sıra Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez de yer aldı.

Kadroya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Löw, Dünya Kupası öncesinde bilinçli bir şekilde kadroyu geniş tuttuğunu belirtti.
Bazı mevkilerde çok fazla, diğerlerinde ise az oyuncu seçeneğine sahip olduğunu kaydeden Alman teknik adan, bu nedenle farklı pozisyonlarda oynayabilecek oyunculara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)
Defans: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rüdiger (Chelsea)
Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), İlkay Gündoğan, Leroy Sane (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller, Sebastian Rudy (Bayern Münih), Mesut Özil (Arsenal)
Forvet: Mario Gomez (Stuttgart), Timo Werner (Leipzig), Sandro Wagner (Bayern Münih), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach)

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