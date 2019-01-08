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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.01.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Almanya'nın iki köklü kulübü, ayakta kalmaya çalışıyor!

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Almanya'nın iki köklü kulübü, ayakta kalmaya çalışıyor!

Bir dönem Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) yer alan Wattenscheid 09 ve Wuppertaler SV kulüpleri ayakta kalmaya çalışıyor.

Almanya 4. Ligi'nde (Regionalliga) mücadelede eden, daha önce Halil Altıntop, Hamit Altıntop, Yıldıray Baştürk, Ahmet Dursun ve Barış Özbek gibi isimlerin de formasını giydiği Wattenscheid 09 Kulübünün internet sayfasından "Wattenscheid 09'u kurtarın" başlığıyla yayımlanan açıklamada, kulübün borçlarının kapatılıp olumlu bir adım atılabilmesi için 14 Ocak'a kadar 350 bin avroya ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Takımın Regionalliga'da bu sezonu bitirmek için acil mali desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret edilen açıklamada, Wattenscheid 09 Kulübünün borçtan kurtarılması için bağış çağrısında bulunulduğu ve 110 bin avro toplandığı bildirildi.

İflas etmemek için mücadele veren, futbolcularına gecikmeli olarak maaşlarını ödeyen Wattenscheid 09 Kulübünde tarihin en önemli haftasına girildiği belirtildi.

Aynı ligde yer alan Wuppertaler SV'den yapılan açıklamada da kulübün acilen paraya ihtiyaç duyduğu, bundan dolayı gelecek haftalarda bazı futbolcuların takımdan ayrılacağı ifade edildi. Kadronun geniş olmasından dolayı sezonun kalan döneminde iyi bir takımın sahaya sürülebileceği belirtilen açıklamada, aynı zamanda para bulmak için sponsorlarla ve kulübü destekleyenlerle görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra kulübü bulunduğu durumdan çıkarmak için çeşitli kampanyalar başlatılacağı aktarılan açıklamada, "Ölmedik. Tam aksine hayatta olduğumuzu yarından itibaren göstereceğiz." denildi. Wuppertaler SV, 1970'li yıllarda, Wattenscheid 09 da 1990'lı yıllarda Bundesliga'da mücadele etmişti.

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