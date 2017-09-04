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Almanya’nın da puanı silinecek mi?

2018 FIFA Dünya Kupası grup maçında Çekya ile oynanan maçta Alman taraftarlar ırkçı tezahüratlar yapması, Alman Milli Takımının puanının silinmesini gündeme getirdi.

BERLİN
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2-1 Almanya’nın galibiyetiyle sonuçlanan maçtan sonra Alman Futbol Federasyonu Başkanı da dahil Alman yetkililer de taraftarı eleştirdi. UEFA daha önce Avrupa Şampiyonası grup maçında Hırvat taraftarların sahaya gamalı haç atması nedeniyle Hırvatların bir puanını silmişti. Aynı cezayı FIFA’nın Almanlara uygulayıp uygulamayacağı henüz bilinmiyor.
Ancak Pazartesi Stuttgart’ta oynanacak maçta Alman seyirciler mercek altına alınacak. Bu maçta da benzer tutum sergilenmesi durumunda Almanya’nın seyircisiz oynama cezası alacağı kesin gibi. Almanya, grup maçlarında şimdiye kadar hiç puan kaybetmedi. C Grubu’nda yedi maça çıkan Almanya, yedi galibiyet aldı.

Almanya’nın da puanı silinecek mi

2018 FIFA Dünya KupasıALMANYAStuttgart
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