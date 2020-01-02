Almanya'dan Kubilay Erel'e teklif
Beşiktaş'ın eski futbolcularından ve Türkiye'de alt yapı uzmanı ve çalıştırdığı kulüplerde yetiştirdiği gençler ile dikkatleri çeken teknik direktör Kubilay Erel'e Almanya'nın alt yapı konusundaki yapılanması ile dikkat çeken Stuttgart'tan teklif geldi.
Türkiye'de bir çok takımda alt yapılardan çıkardığı oyuncular ile dikkat çeken Teknik Direktör Kubilay Erel'in bilgi ve birikimlerinden yararlanmak için davet ettiklerini belirten Alman kulübü yöneticileri "Türkiye'de teknik alt yapısı çok güçlü oyuncular var. Bu oyuncuları yakından tanıyan Kubilay Erel ile değerlendirmek istiyoruz" yorumunu yaptılar.
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