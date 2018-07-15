Almanya'da zafer Marquez'in
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Almanya Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. ayağı, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirildi.
Yarışı rakiplerinin önünde bitiren Marquez, 41.05.019'luk derecesiyle bu sezon beşinci, kariyerinin ise 40. MotoGP zaferine ulaştı.
Marquez'in 2.196 saniye gerisinde Movistar Yamaha ekibinden Valentino Rossi'nin ikinci sırayı aldığı yarışta, liderin 2.776 saniye arkasında yer alan Movistar Yamaha'nın İspanyol pilotu Maverick Vinales ise üçüncülüğü elde etti.
Sezonun 10. yarışı Çekya Grand Prix'si, 5 Ağustos'ta koşulacak.
PİLOTLAR KLASMANI
1. Marc Marquez (İspanya): 165 puan
2. Valentino Rossi (İtalya): 119
3. Maverick Vinales (İspanya): 109
4. Andrea Dovizioso (İtalya): 88
5. Johann Zarco (Fransa): 88
Yorumları Göster
Yorumları Gizle