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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.07.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Almanya'da yılın futbolcusu Marco Reus seçildi!

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Almanya'da yılın futbolcusu Marco Reus seçildi!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Marco Reus, ülkede yılın futbolcusu seçildi.

Kicker dergisi tarafından organize edilen ve 540 spor gazetecisinin katıldığı ankette, Alman milli futbolcu Reus, 158 oyla yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

30 yaşındaki Reus, 2012'de de yılın futbolcusu seçilmişti.

Bayer Leverkusen'de oynayan Kai Havertz'in 121 oyla ikinci sırada yer aldığı ankette, 35 oyla Bayern Münih'in defans oyuncusu Joshua Kimmich üçüncü, 28 oyla Manchester City'nin Alman oyuncusu Leroy Sane de dördüncü oldu.

Ankette yılın teknik direktörlüğüne 183 oyla İngiliz ekibi Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp layık görüldü. Klopp'u 139 oyla Fortuna Düsseldorf'un teknik direktörü Friedhelm Funkel ve 56 oyla Eintracht Frankfurt'ta görev yapan Adi Hütter takip etti.

Kadınlarda ise 159 oyla Olympique Lyon'da forma giyen Alman milli oyuncu Dzsenifer Marozsan, üst üste üçüncü kez yılın futbolcusu seçildi.

Freiburg 0-4 Borussia Dortmund (MAÇ ÖZET)Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund, Freiburg deplasmanından 4-0 galip ayrıldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Jadon Sancho, Marco Reus, Mario Götze ve Paco Alcacer kaydetti. Dortmund puanını 69 yaptı ve haftayı 2. sırada tamamladı.
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Almanyada yılın futbolcusu Marco Reus seçildi

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