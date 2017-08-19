Almanya’da liderlik için yarışacak

SEZONUN ikinci bölümünün ilk yarışını kazanarak liderliği ele geçirmek isteyen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle ilk iki yarışı kaçırmış, birini de tamamlayamamıştı. Sofuoğlu, lider durumda bulunan sporcuyla arasındaki 75 puanlık farkı 5’e düşürmüştü. Sofuoğlu, yarışla ilgili olarak şunları söyledi:

“Verilen arayı İtalya’da testler yaparak tamamladım. 2018’de kullanacağımız bazı lastikleri de bu testte deneme fırsatı buldum. Almanya etabı, bizim için çok önemli. Şansımın yeniden yeşermesi için bir fırsat geldi önüme. Fransız pilotla şu anda aramda 5 puan var. Rakibimin neler yapacağı beni ilgilendirmiyor. Sadece kazanmaya odaklandım. Kalan 5 yarışta 3 ya da 4 yarış kazanabilmek. Bunu başarırsam, final yarışının yapılacağı Katar’a büyük avantaj ile gideceğim. Bekle beni Almanya şampiyona liderliği için geliyorum.”

Sekizinci yarış öncesi durum şöyle:

1. Lucas Mahias (Fransa) - 105 puan,

2. Kenan Sofuoğlu - 100 Puan,

3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 76 Puan,

4. Jules Cluzel (Fransa) - 75 Puan,

5. Patrick Jacobsen (ABD) - 68 Puan.