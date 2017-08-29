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ALMANYA'DA HAFTANIN FUTBOLCUSU

Bundesliga'nın 2. hafta maçlarının ardından Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin, 'Haftanın futbolcusu' seçildi.

Hürriyet Haber
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Bundesliga'da 2. hafta karşılaşmaları sona erdi. Borussia Dortmund'un Hertha Berlin'i 2-0 yendiği maçta bir de gol atma başarısı gösteren Nuri Şahin, Bundesliga tarafından 'Haftanın futbolcusu' seçildi.

Bundesliga'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada performansı ve attığı şık golle Dortmund forması giyen Nuri Şahin'in 'Haftanın futbolcusu' seçildiği belirtildi. Nuri Şahin, Hertha Berlin ile oynanan maçta 90 dakika süre alırken, 57. dakikada takımının ikinci golüne imza atmıştı. 2. haftası geride kalan Bundesliga'da Borussia Dortmund 6 puanla ilk sırada yer alıyor.

Borussia DortmundNuri ŞahinBundesliga
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