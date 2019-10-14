Almanya'da gündem oldu! İlkay Gündoğan ve Emre Can...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAlmanya'da gündem oldu! İlkay Gündoğan ve Emre Can...
GeriFutbol Almanya'da gündem oldu! İlkay Gündoğan ve Emre Can...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.10.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

Almanya'da gündem oldu! İlkay Gündoğan ve Emre Can...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Almanya Milli Takımı'nda forma giyen İlkay Gündoğan ve Emre Can, Cenk Tosun'un golü sonrası millilerin 'Asker Selamı' fotoğrafını beğendi. Ardından beğeni geri çekilirken Kicker, bu oyunculardan konuyla ilgili kısa görüş aldı.

Almanya Milli Takımı'nda oynayan İlkay Gündoğan ve Emre Can'ın, Cenk Tosun'un golü sonrasında milli oyuncularımızın yaptığı 'Asker Selamı' fotoğrafını sosyal medyada beğenmesi Almanya'da ilginç şekilde gündem oldu.

Cenk Tosun'un paylaşımını önce beğendikten sonra geri çeken İlkay Gündoğan, Kicker'a verdiği demeçte "Politik olacağını düşündüğüm için beğeniyi geri çektim. Geçen senenin ardından yapmak isteyeceğim tek şey politik bir açıklama yapmak" ifadelerini kullandı.

Haberde Emre Can'ın ise "Ben içeriğinde ne olduğuna dikkat etmeden beğendim. Ben barışçıl bir insanım." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Almanyada gündem oldu İlkay Gündoğan ve Emre Can...

Almanyada gündem oldu İlkay Gündoğan ve Emre Can...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
6 aylık 1 milyon euro karşılığında Onyekuru... | Galatasaray Haberleri
Fransa Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçın muhtemel 11'leri
Fransa'da maç öncesi 'milli' korku ve Barış Pınarı açıklaması! 'Türkiye...'
Serdal Adalı: Fikret başkanın yaptığı çılgınlıktı!