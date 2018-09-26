Almanya'da EURO 2024 protestoları büyüyor
UEFA, EURO 2024'ü kazanan ülkeyi yarın açıklayacak. Rakibimiz olan Almanya'da ise taraftarlar turnuvanın düzenlenmemesi için protestolara devam ediyor.
UEFA yarın yapılacak toplantının ardından 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek ülkeyi duyuracak. Türkiye ile birlikte aday olan iki ülkeden biri olan Almanya'da ise gündem taraftarların protesto gösterileri.
ALMANLARIN PROTESTOSU BÜYÜYOR
Son 2 haftada oynanan lig maçlarında önce Stuttgart sonra Hamburg taraftarları federasyonun yönetim şeklini ve Almanya'nın EURO 2024 adaylığını istemediklerini açık açık ifade etti.
Alman taraftarların protestosu Almanya'da hafta içi oynanan maçlarda giderek büyüyor.
Bundesliga 1, 2 ve 3'de hafta içi oynanan maçların birçoğunda ilk 20 dakika boyunca tezahürat yapılmayacak. Taraftarlar Birliği, ülkenin futbol yönetimini protesto etmek amacıyla bu çağrıda bulundu. Bayern Münih-Augsburg maçında sadece kale arkası değil, tüm stadyum protestoya katıldı.
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