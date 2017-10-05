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Almanya Rusya vizesini aldı

2018 Dünya Kupası C Grubu'nda yaptığı 8. maçı da kazanan Almanya, 19 puanla ikinci sırada yer alan Kuzey İrlanda'ya 9. hafta mücadelesinde konuk oldu.

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Maça hızlı başlayan Almanya, henüz 2. dakikada Rudy'nin attığı golle öne geçti. 21. dakikada Wagner ile farkı 2'ye çıkaran Almanya, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

86. dakikada Kimmich ile fişi çeken Almanya, 90+3'te Magennis'e engel olamasa da sahadan 3-1 galip ayrıldı.

9'da 9 yaparak puanını 27'ye çıkaran Almanya, bitime 1 hafta kala Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. 19 puanda kalan Kuzey İrlanda'nın ise ikinci sıradaki yeri değişmedi. Kuzey İrlanda, play-off'a kalmayı hemen hemen garantiledi.

AlmanyaDünya KupasıRusya
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