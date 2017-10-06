Almanya rekora gidiyor

SON Dünya Şampiyonu Almanya, 2018 Dünya Kupası Grup eleme maçında dokuzuncu galibiyetini aldı. Grubunda dokuz maça çıkan Alman milli takımı, deplasmanda Kuzey İrlanda’yı 3-1 yenerek puanını 27’ye çıkardı. Gruptaki en güçlü rakibi karşısında etkili oynayan Almanya’nın gollerini Rudy, Wagner ve Kimmisch attı. Emre Can maçın 66. dakikasında oyuna dahil oldu.

ERKEN GELEN GOL

Panzerler, 2017 yılında hiç maç kaybetmeyen Kuzey İrlanda karşısında ilk golünü 2. dakikada buldu: 0-1. Rudy, 23 metreden çektiği şutla Kuzey İrlanda kalecisini avladı. Rudy böylece 22 kez giydiği milli takım forması altında ilk golünü attı. Golden sonra ataklarını sürdüren Almanya, Wagner ile iki kez gole yaklaştı. Birinde Wagner topa istediği gibi vuramadı. İkincisinde ise Wagner’in kafa vuruşunda top direkten döndü. Ancak 17. dakikada Müller’in pasını iyi değerlendiren Wagner, Panzerleri 2-0 öne geçirdi. Wagner böylece dördüncü milli maçında dördüncü golünü attı. İlk devre bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıda rakibine gol şanı vermeyen Almanya, 86. dakikada bu kez Kimmisch ile 3-0 öne geçti. Uzatma dakikalarında bir gol bulan Kuzey İrlanda, dört yıl sonra ilk kez sahasında maç kaybetti: 1-3. Kuzey İrlanda en son evinde 2013 yılında Portekiz’e 4-2 yenilmişti.

REKORA ORTAK OLACAK MI

Maçtan sonra konuşan Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw “İlk golü erken bulduk. İkinci golle de maçın sonucu belli oldu. İkinci yarıda da oyunu kontrol ettik. Tempoyu düşürdük. Rakibimize fırsat vermedik. Pazar günü Kaiserslautern’de yapacağımız maça farklı bir kadroyla çıkacağız. Oynamayanlara şans vereceğim” dedi. Almanya grubundaki son maçını pazar günü Azerbaycan ile saat 20.45’te Kaiserslautern’de oynayacak. Almanya bu maçı kazanırsa 30 puana ulaşacak. Dünya Kupası Grup eleme maçlarında İspanya 2008-2009 yılında oynanan maçlarda 30 puan toplamıştı. İspanya 28 gol atmış ve kalesinde ise beş gol görmüştü. Almanya’nın şimdilik 27 puanı var. Attığı 38 gole karşılık kalesinde sadece üç gol gördü. Almanya, Azerbaycan karşısında galip gelip puanını 30’a çıkarması durumunda İspanya’nın rekoruna ortak olacak.