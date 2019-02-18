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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.02.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor

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Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra gittiği kırmızı-beyazlı ekipte tüm maçlarda forma giyen ve takımın değişmezlerinden bir tanesi haline gelen 18 yaşındaki savunmacı, bu hafta sonu Leipzig karşısında da ilk 11’de forma giydi.

RB Leipzig’e 3-1 mağlup olan ev sahibi ekipteki futbolcuların performanslarını tek tek analiz eden Stuttgarter Nachrichten gazetesi, kırmızı-beyazlılarda en iyi isim olarak Türk futbolcuyu gösterdi.

1 en yüksek ve 6 en düşük olmak üzere, 1’den 6’ya kadar futbolculara not verirken, 2 puan verilen Ozan Kabak en yüksek nota layık görüldü.

Stuttgart yerel gazetesinin ‘En yüksek notu Ozan Kabak aldı’ başlığıyla yayınladığı değerlendirmede, “Daha 18 yaşında olmasına karşın sahada bu kadar serinkanlı olması etkileyici. Kabak savunmada iyi pozisyon alıyor.

Güçlü bir görüntü çiziyor ve kısa mesafede hızlı bir oyuncu. İlk yarıda neredeyse bir gol de atıyordu. Ancak ikinci yarıda o da takım arkadaşları gibi inişe geçti” ifadeleri kullanıldı.

İlk golüne çok yaklaştı

Yeni takımıyla ilk golünü atmaya da çok yaklaştı Ozan Kabak… İlk yarının son bölümünde kullanılan serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Ozan, altı pasın üzerinden kafa vuruşunda top kaleciyi de geçti ancak rakip takımdan Marcel Sabitzer kaleye gitmekte olan topu son anda çıkardı.

Dört maçta da ilk 11'de

Stuttgart'a gittiğinden beri düzenli olarak forma giyen Ozan Kabak bu hafta dördüncü maçına çıktı. Almanya serüvenine Bayern Münih maçından başlayan genç futbolcu, Freiburg ve Düsseldorf maçında da forma giymişti. Bu dört karşılaşmada da ilk 11 oynadı. (Skorer)

 

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