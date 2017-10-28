Bundesliga hangi kanalda yayınlanıyor sorusu, bu ligde yer alan mücadeleleri izlemek isteyen futbolseverler için merak konusu oldu. Birbirinden güçlü takımların yer aldığı Almanya Ligi, Avrupa'nın birçok ülkesinde futbolseverlerin ekranlarına taşınıyor. Peki, Türkiye'de Almanya Ligi (Bundesliga) hangi kanalda yayınlanıyor? İşte, merak edilen sorunun cevabı

ALMANYA LİGİ (BUNDESLİGA) HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Almanya Ligi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den naklen izlenebilmekteydi. Bu yıl itibariyle yayın anlaşması olmadığı için Bundesliga herhangi bir kanalda yayınlanmıyor. İlerleyen haftalarda herhangi bir değişiklik olup olmayacağı ise merak konusu.

RAKAMLARLA BUNDESLİGA

Bundesliga, Almanya futbol liglerinin genel adıdır. Bundesliga Almanya'daki tüm futbol liglerini kapsasa da genel olarak en üst düzeyi tanımlamak için kullanılır. 1. ligde toplam 18 takım yer alır. Bundesliga kelime anlamı olarak Millî Lig demektir. Bundesliga Avrupa genelinde en kaliteli 5 ligden biri olarak kabul edilir.

1963 yılından beri Bundesliga statüsünde oynanan ligde en başarılı kulüp 1963'den beri 25 kez şampiyon olan Bayern Münih'tir. Borussia Dortmund 5 ile Borussia Mönchengladbach 5 şampiyonluk ile Bayern Münih'i takip etmektedir. Bu kulüplerin yanı sıra Avrupa ve ulusal başarılarından dolayı en çok tanınan diğer kulüpler ise VfL Wolfsburg , Schalke 04 , Eintracht Frankfurt , VfB Stuttgart , SV Werder Bremen , Hamburger SV , Bayer 04 Leverkusen 'dir. 1963 yılından önce düzenlenen (1903'ten itibaren) değişik Alman Lig Birlikleri'de (Doğu Almanya Ligi dahil)göz önüne alındığında Bayern Münih'i - ki Bayern Münih 23 şampiyonluğun tamamını Bundesliga kapsamında ve 1969 yılından itibaren kazanmıştır - 10 şampiyonluk ile Berliner FC Dynamo (1979-88 yılları arasında ve hepsi Doğu Almanya şampiyonu olarak) izlemektedir. Üçüncü sırada ise 9 şampiyonluğu bulunan (sadece 1 tanesi Bundesliga kapsamında - 1968 - diğerleri ondan önceki Lig Birliklerinde) 1. FC Nürnberg bulunmaktadır. Bundesliga'da federasyon formalarda sadece 4 yıldız bulunma hakkı vermektedir. Yıldız sistemi şöyledir; ilk yıldız üçüncü şampiyonlukta, ikinci yıldız beşinci şampiyonlukta, üçüncü yıldız onuncu şampiyonlukta, dördüncü yıldız ise yirminci şampiyonlukta verilmektedir.