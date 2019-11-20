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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
20.11.2019 - 01:06, Son Güncelleme:

Almanya, Kuzey İrlanda'ya acımadı

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Almanya, Kuzey İrlanda'ya acımadı

Euro 2020’ye katılmayı garantileyen Almanya son maçında Kuzey İrlanda'yı ağırladı. Panzerler oldukça rahat bir maç çıkartarak sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldılar ve grup lideri oldular.

Euro 2020 Elemeleri C Grubu son maçında Almanya, Commerzbank-Arena'da Kuzey İrlanda'yı ağırladı. Son 3 maçta kalesini gole kapatıp 9 gol bulan ve son kez Cumartesi günü Belarus’u 4-0 mağlup eden Löw'ün öğrencileri henüz maçın 7. dakikasında şok bir gol gördüler. Kuzey İrlanda da golü atan isim Smith oldu.

Bu golün ardından Panzerler sazı eline aldı ve gol yağmuru başladı. 19. dakikada Gnabry sahneye çıktı ve eşitliği sağlayan isim oldu. Bayern'de de etkili performansı ile dikkat çeken genç futbolcu gollerine milli takım formasıyla da devam etti.

Eşitliğin getirdiği rahatlıkla sahada yer alan Almanya 43. dakikada Goretzka'nın golü ile üstünlüğü aldı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Soyunma odasında yine iyi gelen taraf ev sahibi Almanya oldu.

Kuzey İrlanda 4’te 4 yaparak başladığı turnuvada daha sonra hiç galibiyet alamadı. Cumartesi ayaklarına kadar gelen fırsatı da Hollanda’ya karşı penaltıdan yararlanmayarak, son maça taşıyamayan yeşil beyazlıların gruptan çıkma şansı kalmamıştı. Mücadelenin 2. yarısında da fazla varlık gösteremeyince deplasman ekibi golleri kalesinde gören taraf oldu.

Seyircisi önünde durmaya niyeti olmayan Almanya gollerine 2. yarıda da devam etti. 47. dakikada Gnabry yeniden sahneye çıktı ve kendisini 2. takımının 3. golünü kaydetti. Mücadelede dakikalar 60'ı gösterdiğinde Gnabry yine öne çıkan isim oldu ve hat-trick yaptı.

73. dakikada takımının 2. golünü atan Goretzka yine Almanlar adına sahneye çıktı ve skoru 5-1'e getirdi.

Maçın sonucunu tayin eden isim 90+1. dakikada Brandt oldu. Karşılaşmada son düdük çaldı ve Almanya sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı. Alınan bu sonuçla Almanya daha önceden garantilediği Euro 2020'ye grup lideri olarak gitmeyi başardı.

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