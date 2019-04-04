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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.04.2019 - 01:23, Son Güncelleme:

Almanya Kupası'nda yarı finale çıkan takımlar belli oldu

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Almanya Kupası'nda yarı finale çıkan takımlar belli oldu

Almanya Kupası çeyrek finalinde rakiplerini yenen Bayern Münih, Werder Bremen, Hamburg ve Leipzig yarı finale yükseldi.

Bayern Münih, sahasında İkinci Lig takımı Heidenheim ile oynandığı karşılaşmada 12. dakikada Leon Goretzka'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Bu gole 26. dakikada Robert Glatzel ve 39. dakikada Marc Schnatterer ile cevap veren Heidenheim, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen müsabakada Bayern Münih 53. dakikada Thomas Müller, 55. dakikada Robert Lewandowski ve 65. dakikada Serge Gnabry ile üç gol buldu ve skoru 4-2 yaptı.

Konuk ekip, 74 ve 77. (penaltıdan) dakikalarda Glatzel'in topu filelerle buluşturmasıyla maçta 4-4'lük eşitliği sağladı.

Bavyera ekibi müsabakanın 84. dakikasında penaltı kazandı. Penaltı atışışını kullanan Robert Lewandowski meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Bayern Münih karşılaşmadan 5-4 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Günün diğer karşılaşmasında Werder Bremen deplasmanda Schalke 04'ü 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Werder Bremen'in gollerini 65. dakikada Milot Rashica ve 72. dakikada Davy Klaassen attı.

Konuk ekipte ilk 11'de başlayan milli futbolcu Nuri Şahin, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.
Schalke 04'te ise ilk 11'de başlayan Türk asıllı futbolcu Suat Serdar

90 dakika oyunda kalırken, diğer Türk asıllı oyuncu Ahmed Kutucu 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Dün oynanan karşılaşmalarda Paderborn'u 2-0 yenen Hamburg ve Augsburg'u 2-1 mağlup eden Leipzig, yarı finale çıkmıştı.

Almanya Kupası'nda yarı final karşılaşmaları 23-24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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