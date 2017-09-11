Almanya, İstanbul’da sahaya çıkacak

ALMANYA’nın kadrosunda İsmet Akpınar da bulunuyor. Almanya ile İspanya arasındaki karşılaşma İstanbul’da oynanacak. Maçın başlama saati 17.45.
Almanya'nın rakibi İspanya şampiyonanın favorileri arasında gösteriliyor. Boğalar çeyrek finale Türkiye'yi yenerek çıktı. Almanya ise Fransa'yı elemişti. İspanya Türkiye'yi 73-56 yenerken, Almanya da Fransa'yı 84-81 yenmişti.
Almanya'nın maçtaki en büyük silahı Dennis Schröder. 23 yaşındaki oyuncu Almanya'nın çeyrek finale yükselmesinde en büyük pay sahibi. Onun maçtaki performansı Panzerlerin kaderini belirleyecek. Oyun kurucu Schröder, sayı üretmedeki başarısıyla skoru belirleyen oyunculardan. Schröder, Avrupa Şampiyonası'nda şimdiye kadar oynanan maçlarda en çok göze batan oyuncular arasında.