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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.09.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Almanya Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

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Almanya Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Almanya Hollanda maçı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Tarihleri boyunca 14 kez karşılaşan Almanya ve Hollanda, Euro 2020 C Grubu mücadelesinde 15. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Almanya Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Almanya Hollanda maçı öncesinden bazı detaylar

Birbirlerine karşı oynadıkları son 10 maçta 3'er galibiyetleri bulunan Hollanda ve Almanya, geriye kalan 4 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Hollanda, Almanya karşısında galibiyet alması halinde gruptaki yerini biraz daha sağlamlaştıracak. Peki, Almanya Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilir? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ALMANYA HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya, Hollanda'yı konuk edecek. 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı izlenebilecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. haftasında, yarın 7 maç yapılacak.
H Grubu'nda bulunan ve 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Türkiye, Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Andorra'yı ağırlayacak. Milliler, 6. hafta maçında ise 10 Eylül Salı günü, aynı saatte Moldova'ya konuk olacak. 

Beşinci haftada yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

- A Grubu:
16.00 Kosova - Çekya
19.00 İngiltere - Bulgaristan

- B Grubu
19.00 Litvanya - Ukrayna
21.45 Sırbistan - Portekiz

- H Grubu
19.00 İzlanda - Moldova
21.45 Türkiye - Andorra
21.45 Fransa - Arnavutluk

Almanların yaşayan efsanesi Philipp Lahm'ın, futbolculuk yıllarını hatırlıyoruz...

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