Almanya - Hollanda: 2-4
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Almanya A Milli Futbol Takımı, evinde Hollanda'yı konuk etti. Heyecanı ve golleri bol olan mücadeleyi 4-2 Hollanda kazandı.
İlk yarını Serge Gnarby'in golüyle 1-0 önde kapatan Almanlar, ikinci yarıda gelen Hollanda fırtınasını durduramadı. Hollanda Frenkie De Jong, Jonatan Tah (k.k), Donyell Malen ve Giorgino Wijnaldum'un golleriyle sonuca gitti.
Hollanda grupta 6 puana yükseldi ve Almanya 9'da kaldı. 12 puanlı Kuzey İrlanda liderliğini sürdürüyor.
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