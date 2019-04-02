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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.04.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel istifa etti

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Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel istifa etti

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, görevinden istifa etti. 

Federasyondan yapılan açıklamada, Grindel'in bugün DFB yönetimini görevinden istifa ettiği konusunda bilgilendirdiği belirtildi. 

Açıklamada, DFB başkanlık seçiminin yapılacağı eylül ayına kadar görevi geçici olarak başkan yardımcıları Rainer Koch ile Reinhard Rauball'ın üstleneceği aktarılırken, Grindel'in FIFA ve UEFA'daki görevlerini ise sürdüreceği duyuruldu. 

- Eleştirilerin hedefi konumundaydı 

Reinhard Grindel, uzun süredir Alman basınında eleştirilerin hedefi halindeydi. Haberlerde, Grindel'in bir şirketin denetleme kurulu başkanı olarak 2016 ve 2017 yıllarında 78 bin avro ek ödeme aldığı, ancak bunu beyan etmediği ileri sürüldü. 

Federasyonda 2016 yılında göreve başlayan Grindel'in, 1,5 yıl önce doğum gününde Ukraynalı bir iş adamından pahalı bir saati hediye olarak kabul
ettiği de basına yansıdı.  Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Grindel, saati kabul etmesinden dolayı örnek bir davranış göstermediğini vurgulayıp, özür dilerken, bu olay sebebiyle DFB başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kaldığı için de sarsıldığını kaydetti. 

Grindel, Türk kökenli futbolcu Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasına ilişkin süreci iyi yönetemediğinden dolayı da eleştirilmişti. 

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