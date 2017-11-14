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Almanya Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Almanya Fransa maçı futbolseverlere güzel dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Avrupa futboluna yön veren iki takımın karşılaşacağı Almanya Fransa hazırlık maçı, Avrupa'nın önemli kulüplerinde yer alan futbolcuları karşı karşıya getirecek. Peki, her ne kadar hazırlık maçı olsa da 22 kişinin sahada ciddi bir mücadele vereceği Almanya Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylar

Hürriyet Haber
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Almanya Fransa maçı ile futbolun yıldızları sahaya inecek. Birbirinden değerli oyuncuları bünyesinde barındıran Almanya ile Fransa'nın mücadele edeceği hazırlık maçı dünya genelinde birçok ekrandan canlı yayınla izlenebilecek. Peki, Almanya Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, mücadele hakkında detaylı bilgiler

ALMANYA FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Almanya Fransa hazırlık maçı 14 Kasım Salı günü saat 22.45'te ekrana gelecek. Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun'un yöneteceği mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı izlenebilecek.

 

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