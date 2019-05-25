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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.05.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Almanya Federasyon Kupası hangi takımın olacak? iddaa'nın favorisi...

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Almanya Federasyon Kupası hangi takımın olacak? iddaa'nın favorisi...

Bundesliga’da üst üste 7'nci, toplamda 29'uncu kez şampiyonluğa ulaşan Bayern ile daha 10 senelik mazisi olmasına rağmen Alman Futbolu'nda adını sık sık duymaya başladığımız RB Leipzig, Almanya Federasyon Kupası'nın 76'ncı finali için Berlin Olimpiyat Stadı’nda sahaya çıkıyorlar.

BAYERN

- Müzesine şimdiye kadar 18 kez kupayı götüren Bavyera ekibi, 12. kez de duble yapma peşinde olacak, daha önce 11 sezonda hem şampiyon olup hem de kupayı kazanmışlardı.

- Yarı finalde Werder Bremen’i 3-2 yenerek finale adını yazdıran kırmızı beyazlılar son olarak Bundesliga’nın kapanış maçında E. Frankfurt karşısında 5-1’lik galibiyet aldılar.

- Sözleşmelerinin yenilenmeyeceği açıklanan Ribery, Robben ve Rafinha’nın ilk 11’de yer almayacakları ama maçın gidişatına göre forma giyebilecekleri belirtildi.

- Sakatlıklarını atlatan kaleci Neuer ile James Rodriguez ise Niko Kovac’tan görev bekliyor; Goretzka finalde yok.

RB LEIPZIG

- Henüz bir başarısı olmayan sponsor destekli kulüp geçen sezon kupanın 2. turunda Bayern’le eşlemiş ve penaltılarla rakibine elenmişti.

- Bu sezon ligi 3. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde eden kırmızı beyazlılar yarı finalde Hambug’u 3-1 ile elediler.

- Werder Bremen’e 2-1 kaybedilen Bundesliga’nın son maçında teknik adam Ralf Rangnick bu maçı hedef yaptığından farklı bir kadroyu sahaya sürmüştü.

- Marcel Sabitzer, Emil Forsberg, Yussuf Poulsen ve Timo Werner ilk 11’e dönecek, sakatlığını atlatan Kevin Kampl da sahada olacak.

Almanya Federasyon Kupası hangi takımın olacak iddaanın favorisi...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Bayern Münih kupada son 38 maçın 36’sında yenilgi yüzü görmedi.

- Bayern Münih’in son 9 kupa maçının 8’i 2.5 Gol Üstü sonuçlandı.

- RB Leipzig’in son 11 resmi maçının 9’unda 2.5 Gol barajı aşıldı.

- İki takım arasında oynanan son 8 maçın 6’sını Bayern kazandı.

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Sezonun ikinci yarısının en iyi iki takımı karşı karşıya geliyor.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan kupa finalinde iddaa oranları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor ve bunu fırsata çevirmek için uygun bir zemin mevcut.

Öncelikle taraf bahsi açısından RB Leipzig yenilmez ilk tercih olmalı. Lakin daha da önemli olan detay ise RB Leipzig’in savunması. Kupa maçlarında yalnızca 3 gol yerken ligde de en iyi savunma ve en az gol yiyen takım olarak dikkat çektiklerini hatırlatalım. Kendi evinde Bayern ile şampiyonluğa etki edecek maçta golsüz berabere kaldığının da altını çizelim.

Atılacak golün çıkarılmasının mümkün olmadığı yerde tedirgin anlayışın hakim olacağını düşünerek ALT seçeneği düşünülmelidir.

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