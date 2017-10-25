Almanya Faroe Adaları’nı 11-0 yendi

ALMANYA zayıf rakibi karşısında ilk yarıyı 6-0 önde bitirdi. İkinci yarıda 5 gol bulan Almanya, maçı 11-0 kazanarak grubunda liderliği yeniden ele geçirdi. Dişi Panzerlerin maçtaki gollerini 12, 30 ve 45’de Alexandra Popp, 15 ve 27’de Tabea Kemme, 33’de Kathrin Hendrich, 48’de Lina Magull ve 63, 75, 83 ile 89. dakikalarda da Hasret Kayıkçı attı.

Bundesliga takımlarından Freiburg’da forma giyen Hasret Kayıkçı, kariyerinde yedi kez Alman milli oldu. Hasret’in milli takım forması altında 5 golü bulunuyor. 25 yaşındaki Hasret, Alman kadın milli takım teknik direktörü Steffi Jones’in de gözdesi.





Jones, milli takım başına geçtiğinden beri Hasret’ten vazgeçmiyor, her maça da çağırıyor.

Alman milli takımı dünya şampiyonası grup eleme maçlarında şimdiye kadar dört maç yaptı. Beşinci grupta Çek Cumhuriyeti, İzlanda, Slovenya ve Faroe Adaları ile mücadele eden Almanya, dokuz puanla lider. Lideri yedi puanlı iki takım takip ediyor. Çek Cumhuriyeti ikinci, aynı puana sahip İzlanda ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.