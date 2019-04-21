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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.04.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Almanya Bundesliga CANLI YAYINLA Misli.com'da! iddaa'da öne çıkan...

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Almanya Bundesliga CANLI YAYINLA Misli.com'da! iddaa'da öne çıkan...

Misli.com, Almanya Bundesliga maçlarını CANLI yayınlarla ayağınıza getiriyor! Wolfsburg ile Eintracht Frankfurt'u karşı karşıya getirecek maç öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...

WOLFSBURG

- Son 2 maçta kalede olmayan Koen Casteels'in sakatlığı sürüyor, bu maçta da forma giyemeyecek.

- Ignacio Camacho yok, Paul Verhaegh şüpheli.

- Volkswagen Arena'da oynadıkları son 4 maçı kaybetmediler, 10 puan toplamayı başardılar. (3G-1B)

EINTRACHT FRANKFURT

- Orta sahanın önemli ismi Gelson Fernandes cezalı, alternatiflerden Marc Stendera sakat.

- Savunmadan Martin Hinteregger maç saati netleşecek, Fransız forvet Sebastien Haller'in ise deplasman kafilesinde yer almayacağı açıklandı.

- Deplasmanda oynadıkları son 3 lig maçını kazandılar, son 11 maçta ise sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldılar!

Almanya Bundesliga CANLI YAYINLA Misli.comda iddaada öne çıkan...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Eintracht Frankfurt, ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazandı! (MS 2)

- Eintracht Frankfurt'un ligdeki son 7 maçının 6'sında 2.5 gol barajı aşıldı. (2.5 ÜST)

- Aralarındaki son 10 maçın 7'sinde karşılıklı goller izledik. (KG VAR)

MİSLİ.COM YAZARI ORHAN ULUCA NE DİYOR?

Hafta içerisinde Benfica’yı eleyen Frankfurt, Şampiyonlar Ligi bileti için Wolfsburg deplasmanına gidiyor. Ev sahibi ise üç takımla yarıştığı Avrupa Ligi için umutlanmak adına kazanmak istiyor.

Elbette konuk ekibin eksikleri fazla. Sakat olan Haller’in yokluğu kadar Gelson Fernandes’in kart cezalısı olması da etkileyecektir takımı. Buna rağmen deplasmanlarda daha kolay sonuç alan Frankfurt'un, oyun yapısı nedeniyle kazanmaya yakın olan taraf olduğunu ve iddaa kuponlarında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

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