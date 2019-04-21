Almanya Bundesliga CANLI YAYINLA Misli.com'da! iddaa'da öne çıkan...
Misli.com, Almanya Bundesliga maçlarını CANLI yayınlarla ayağınıza getiriyor! Wolfsburg ile Eintracht Frankfurt'u karşı karşıya getirecek maç öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...
- Son 2 maçta kalede olmayan Koen Casteels'in sakatlığı sürüyor, bu maçta da forma giyemeyecek.
- Ignacio Camacho yok, Paul Verhaegh şüpheli.
- Volkswagen Arena'da oynadıkları son 4 maçı kaybetmediler, 10 puan toplamayı başardılar. (3G-1B)
EINTRACHT FRANKFURT
- Orta sahanın önemli ismi Gelson Fernandes cezalı, alternatiflerden Marc Stendera sakat.
- Savunmadan Martin Hinteregger maç saati netleşecek, Fransız forvet Sebastien Haller'in ise deplasman kafilesinde yer almayacağı açıklandı.
- Deplasmanda oynadıkları son 3 lig maçını kazandılar, son 11 maçta ise sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldılar!
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Eintracht Frankfurt, ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazandı! (MS 2)
- Eintracht Frankfurt'un ligdeki son 7 maçının 6'sında 2.5 gol barajı aşıldı. (2.5 ÜST)
- Aralarındaki son 10 maçın 7'sinde karşılıklı goller izledik. (KG VAR)
MİSLİ.COM YAZARI ORHAN ULUCA NE DİYOR?
Hafta içerisinde Benfica’yı eleyen Frankfurt, Şampiyonlar Ligi bileti için Wolfsburg deplasmanına gidiyor. Ev sahibi ise üç takımla yarıştığı Avrupa Ligi için umutlanmak adına kazanmak istiyor.
Elbette konuk ekibin eksikleri fazla. Sakat olan Haller’in yokluğu kadar Gelson Fernandes’in kart cezalısı olması da etkileyecektir takımı. Buna rağmen deplasmanlarda daha kolay sonuç alan Frankfurt'un, oyun yapısı nedeniyle kazanmaya yakın olan taraf olduğunu ve iddaa kuponlarında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
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