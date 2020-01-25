Almanya Bundesliga | Bayern Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ozan Kabak oynuyor mu?

Bundesliga'da zirveyi yakından ilgilendiren, nefes kesecek bir maç! Bayern, Allianz Arena'da, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını terlettiği Schalke'yi ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Manuel Grafe yönetecek.

Bayern Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bayern Schalke maçı 20:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ile İdman TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Müller, Coutinho, Perisic - Lewandowski

Schalke: Schubert - Kenny, Ozan Kabak, Nastasic, Oczipka - Caligiuri, Mascarell, Suat Serdar - Harit - Gregoritsch, Raman

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MAÇ ÖNÜ NOTLARI

Bayern'de Coman, Javi Martinez ve Süle sakat. Schalke'de ise Sane ile McKennie henüz iyileşmedi, önümüzdeki sezon için Bayern ile söz kesen kaleci Nübel cezalı.

Lewandowski, Werner ile birlikte 20 golle ligin en golcü iki isminden biri.

İki takım arasında oynanan son 19 resmi maçta Schalke galibiyeti bulunmuyor.

Milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanan Suat Serdar, Schalke formasıyla bu sezon 7 gole imza attı. Milli futbolcularımızdan Ozan Kabak ise 13 lig maçına 3 gol 1 asist sığdırdı.

2000 doğumlu Ahmed Kutucu genelde yedek bekliyor ama o da 11 lig maçında süre aldı, 4 gole katkı yaptı. (2 gol 2 asist)

Schalke'de forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın hikayesini izleyelim...





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