Almanya - Brezilya maçına bahis yapacakların dikkatine!
2018 Dünya Kupası öncesi hazırlık kapsamında Almanya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi iki takım hakkında önemli bilgiler şu şekilde:
Almanya – Brezilya, takımlardan son haberler, iddaa oranları
- Grup maçlarında fire vermeden, 10 maçını da kazanıp Dünya Kupası vizesi alan Almanya, son hazırlık maçında İspanya ile 1-1 berabere kaldı.
- Juventus’un gündemindeki Emre Can forma şansı bulamazken, Tayfun Korkut’un gelişiyle performansını yükselten Mario Gomez son 6 dakikada forma giydi.
- Rusya’yı ikinci yarıda, 53.-66. dakikalar arasında bulduğu 3 golle geçen Brezilya’nın kadrosunda Beşiktaşlı Anderson Talisca yer alıyor.
- Teknik Direktör Tite’nin övgüyle bahsettiği Talisca’ya, Almanya maçının ikinci yarısında şans vermesi bekleniyor.
- Neymar’ın yokluğunda ise tüm gözler Coutinho’nun üzerinde olacak.
- 2014 Dünya Kupası’ndaki 7-1’lik tarihi maçtan sonra ilk kez karşılaşacaklar.
- Son 3 hazırlık maçından beraberlikle ayrılan Almanya’nın, bu maçta da Brezilya ile berabere kalmasına 3,20 oran açıklandı. Oynamak için tıklayın!
- 13 yılı aşkın sürede 4 defa karşılaşan iki takımın maçlarının tamamı karşılıklı golle bitti. Bu akşam da karşılıklı gol olmasına 1,45 veriliyor. Kuponunuza eklemek için tıklayın!
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