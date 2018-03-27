Almanya Brezilya maçı bu akşam nefes kesecek.. Peki Almanya Brazilya maçı saat kaçta hangi kanalda?
Almanya Brezilya maçı ile bu akşam heyecan dolu bir hazırlık mücadelesi sahne alacak. Karşılaşmayı seyretmek isteyen spor severler içinde sürpriz bir gelişme var. Peki Almanya Brezilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar..
Karşılaşma öncesinde istatistiklere bakıldığında ise dikkat çeken bir mücadele göze çarpıyor. İki takım en son Dünya Kupası Yarı Finali'nde karşı karşıya gelmiş ve bu mücadele Almanya'nın 7-1'lik galibiyeti ile son bulmuştu. Bu akşam oynanacak mücadele ise bir hazırlık karşılaşması olacak. Peki Almanya Brezilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Almanya Brezilya maçı ne zaman saat kaçta?
Almanya Brezilya maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Ülke TV kanalından canlı olarak yayınlanacak
Almanya - Brezilya maçına öncesi istatistikler
2014 Dünya Kupası’ndaki 7-1’lik tarihi maçtan sonra ilk kez karşılaşacaklar.
Grup maçlarında fire vermeden, 10 maçını da kazanıp Dünya Kupası vizesi alan Almanya, son hazırlık maçında İspanya ile 1-1 berabere kaldı.
Juventus’un gündemindeki Emre Can forma şansı bulamazken, Tayfun Korkut’un gelişiyle performansını yükselten Mario Gomez son 6 dakikada forma giydi.
Brezilya’nın kadrosunda Beşiktaşlı Anderson Talisca yer alıyor.
Neymar’ın yokluğunda ise tüm gözler Coutinho’nun üzerinde olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle