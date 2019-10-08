Almanya Arjantin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Almanya Arjantin maçı ile ülkelerin turnuvalara yönelik hazırlıkları devam ediyor. Kariyerlerinde 12'nci maçlarına çıkacak olan Almanya ve Arjantin, resmi müsabakalar öncesinde güçlerini sınayacak. Peki, Almanya Arjantin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Messi'nin oynayıp oynamayacağının merak edildiği Almanya Arjantin maçı öncesi merak edilen bazı bilgiler
Almanya'nın Avrupa Şampiyonası mücadelesi öncesinde çıkacağı Arjantin maçı, futbol otoriterleri tarafından yakından takip edilecek. Birbirinden yetenekli futbolcuların sahaya çıkacağı Almanya Arjantin maçı, takım içi son durumu gözden geçirmek için önem arz edecek. Peki, Almanya Arjantin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
ALMANYA ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?
Hazırlık karşılaşması maiyetinde oynanacak olan Almanya Arjantin maçı, 9 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak. Türkiye'de TV ekranlarında yayıncı kuruluşu bulunmayan Almanya Arjantin maçı, spor haberleri üzerine internet yayıncılığı yapan özel bir internet sitesi üzerinden yayınlanması bekleniyor.
Almanya ve Arjantin kariyerlerinde 12 kez karşı karşıya geldi. 4'er karşılaşma her iki takımın galibiyeti ile tamamlanırken, 4 karşılaşma ile beraberlikle sonuçlandı.
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