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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.10.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

"Almanya-Arjantin" kapışması kaçmaz! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

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"Almanya-Arjantin" kapışması kaçmaz! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

Dünya futbolunun önde gelen ülkelerinden Almanya ve Arjantin hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Panzerler ve Tangocular'ın heyecan dolu mücadelesine Misli.com’da Canlı Bahis yapabileceksiniz...

ALMANYA - ARJANTİN

2018 Dünya Kupası’nda, grup aşamalarında elenerek büyük hayal kırıklığı yaratan Almanya yeniden yapılanmaya girdi.

Kadrosundaki birçok ismi değiştiren ve gençlere yönelen teknik direktör Joachim Löw, Euro 2020 elemelerine de iyi başlayınca kendisine yapılan eleştirileri biraz olsun öteledi.

Ev sahibinde Ter-Stegen kaleyi bu maçta devralacak. Bayern Münih’in genç yıldızı Gnabry de iyiden iyiye forma girdi ve hiç şüphesiz bu performansı milli takıma da taşımak isteyecektir.

Panzerlerde Tah, Rudiger, Kroos, Sane, İlkay Gündoğan, Werner gibi önemli yıldızlar yok. Reus’un durumu ise şüpheli.

Arjantin ise Almanya’ya çok daha eksik geldi.

Takımın lideri Lionel Messi’nin cezası sürerken, Agüero ve Di Maria kadroya alınmadı. Konuk ekipte ülkenin en önemli iki takımı River ve Boca’dan da oyuncu çağrılmadı.

Bunun sebebi iki ezeli rakibin Libertadores Kupası Yarı Finali’nde karşılaşacak olmaları...

Kısacası milli takım performansı sıkça eleştiriye uğrayan Messi’nin olmadığı Arjantin için, Almanya maçı çok iyi bir sınav olacak.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

- Almanya son 5 maçında 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

- Arjantin son 6 maçında 4 galibiyet alırken sadece Brezilya’ya kaybetti.

- Almanya’nın son 5 maçının 3’ünde 3.5 gol barajı aşıldı, 2’sinde en az 2 gol gerçekleşti.

Almanya-Arjantin kapışması kaçmaz iddaada TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

- İki ekip bugüne kadar 3 Dünya Kupası finalinde karşılaştı. 1986’da gülen taraf Arjantin olurken, 1990 ile 2014’te Almanlar mutlu sona ulaştı.

- İki ülke milli takımı bugüne kadar 22 kez karşılaşırken Arjantin 10 kez, Almanya 8 kez galip geldi. 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

- Almanya’da Gnabry, 2019’da 5 kez formasını giydiği Alman milli takımında 5 gol attı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Almanya ile Arjantin’in karşı karşıya geleceği hazırlık mücadelesine bahis yapan Misli.com üyeleri ev sahibi Almanya’dan yana tercih kullanmış görünüyor.

Canlı Bahis olarak da oynanabilecek mücadeleyi kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i Almanya kazanır derken %17’lik bölüm ise maçın gollü geçeceğini düşünerek 2.5 ÜST diyor.

MİSLİ.COM YAZARI FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

Almanya heyecan verici bir kadroya doğru yol aldı ama bazı sakatlık sorunları da söz konusu.

Toni Kroos başta olmak üzere birkaç eksik var. Kaleci tartışmalarının içinde olan Almanya'da Arjantin karşısında Marc-Andre ter Stegen kalede olacak.

Arjantin cephesinde cezalı Lionel Messi forma giyemeyecek. 3 aylık cezaya itiraz eden Arjantin Federasyonu'nun girişimleri sonuçsuz kaldı.

İki takımda da kendini ispat etmek isteyen oyuncular olacak, bu yüzden hazırlık havasından çıkan heyecanlı bir maç bekliyorum. 2.5 ÜST de getirebilir bu heyecan.

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Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ı izleyelim...

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