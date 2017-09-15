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Almanya 2024 için statları belirledi

Türkiye ile birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na aday olan Almanya, şampiyonayı düzenleme hakkı kazanması durumunda maçların oynanacağı şehirleri belirledi.

BERLİN
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Almanya Futbol Federasyonu (DFB), dün düzenlenen basın toplantısıyla maçların oynanacağı kentler ve statları açıkladı. Maçları 10 ayrı kentte oynatmayı planlayan DFB, şehirleri belirlerken, statların kpasiteleri, trübinlerin sahaya yakınlığı, kentteki otellerin yatak kapasiteleri ve güvenlik gibi kriterleri göz önünde bulundurdu. Buna göre şampiyonaya evsahipliği yapması durumunda maçlar Almanya’nın şu kentlerinde oynanacak: Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Leipzig, Münih, Stuttgart, Dortmund, Berlin, Hamburg ve Gelsenkirchen.

 

2024 UEFA Avrupa ŞampiyonasıALMANYA10 kent
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