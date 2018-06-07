Almanlara Mesut Özil şoku
2018 Dünya Kupası öncesi Alman Milli Takımı'nda Mesut Özil şoku yaşanıyor.
Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde Alman Milli Takımı'nda Mesut Özil şoku yaşanıyor.
Alman basınından Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Türk asıllı Alman futbolcu sakatlığı nedeniyle 4 gündür takımla birlikte çalışamıyor.
Haberde yıldız futbolcunun Avusturya ile oynanan ve 2-1 kaybedilen hazırlık maçında sırtından sakatlandığı belirtildi.
Çalışmalarına bireysel olarak devam ettiği öğrenilen Mesut'un 17 Haziran'da oynanacak Meksika maçını kaçırabileceği konuşuluyor. (Fanatik)
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