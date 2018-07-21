Almanlar transferi duyurdu! Yeni 10 numara...
Alman basını Beşiktaş'ın Yunus Mallı için Wolfsburg'a resmi teklifi yaptığını ileri sürdü.
Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara transferi için çalışan Beşiktaş'ta Yunus Mallı iddiası gündemi sarstı.
FİYATI 8 MİLYON
Alman basınının iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un formasını giyen milli futbolcuya resmi teklif yaptı.
8 MİLYON EURO
2021 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Yunus'un fiyatının 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Beşiktaş ve Wolfsburg arasında pazarlıkların sürdüğü de iddia ediliyor. (Takvim)
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