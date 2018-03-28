Almanlar transferi duyurdu! Ndiaye'nin yerine geliyor...
Alman basını, Galatasaray'ın Hannover 96 forması giyen Marvin Bakalorz ile yakından ilgilendiğini yazdı.
Yaz transfer döneminde önceliğini sol bek pozisyonuna vermesi beklenen Galatasaray'la ilgili farklı mevkiiler için de transfer iddiaları artıyor.
Son olarak Alman basını, Cim Bom'un Hannover 96'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz'u transfer etmek istediğini yazdı.
Haberde Sarı Kırmızılı ekibin sözleşmesi 2019 yazında bitecek olan oyuncuyu ocak ayında da renklerine bağlamak istediği de hatırlatılırken Badou Ndiaye'nin Stoke City'e satışından gelen 16 milyon euro'nun transferini kolaylaştıracağı kaydedildi. (Fanatik)
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