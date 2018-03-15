Almanlar şaşkın! Vodafone Park'ta bunu yaptılar
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşan Bayern Münih, stattaki atmosfere sessiz kalamadı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş ile Bayern Münih, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş taraftarlarının maçın başlamasının ardından çıkardığı yüksek ses ise Alman devinin dikkatini çekti.
Bayern Münih'in resmi Twitter adresi, stattaki atmosfer hakkında bir desibel fotoğrafı paylaştı ve ''Çok gürültülü'' mesajını verdi.
Alman ZDF kanalı da Vodafone Park'ta desibel ölçümü yaptı.
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