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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriSpor "Almanlar günah keçisi aradı ve Mesut ile İlkay’ı buldular"
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DHA
17.07.2018 - 22:06, Son Güncelleme:

"Almanlar günah keçisi aradı ve Mesut ile İlkay’ı buldular"

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"Almanlar günah keçisi aradı ve Mesut ile İlkay’ı buldular"

Trabzonspor’un Hırvatistan temsilcisi NK Lokomotiva Zagreb ile oynadığı ve 1-0 kazandığı hazırlık maçının ardından bordo-mavili takımda Luis Ibanez ile Olcay Şahan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

LUIS IBANEZ: “ÜNAL KARAMAN BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS”
Bu tür hazırlık maçlarının kolay gibi görünen zor maçlar olduğunu belirten Luis Ibanez, “Çünkü gereken konsantrasyonu sağlamak zordur ama biz iyi konsantre olup iyi de başladık. Topun hakimiyeti bizdeydi. İstediğimiz şansları üretemesek de topun kontrolünü sağlamıştık. Ama ikinci yarı bulduğumuz bir golle kazanmayı bildik” dedi.

"İNŞALLAH FIRSAT YAKALAYIP KALİTEMİ GÖSTERİRİM”
Ünal Karaman ile Kardemir Karabükspor’da da çalıştığını kaydeden Ibanez, "Bu benim için büyük bir fırsat, büyük şans. Çünkü hocamızla geçen sene de çalışmıştık. Benim neler yapabileceğimi, kapasitemi, neleri iyi neleri kötü yaptığımı iyi biliyor. Beni tanıdığı için bu çok büyük bir şans. İstediğim fırsatları bulamamıştım. İnşallah hocamızla birlikte bu fırsatları da yakalarım ve kendi kalitemi gösteririm” diye konuştu.

“NOVAK İLE REKABETİMİZ ÜÇ TARAFA DA KAZANDIRACAK”
Novak ile sol bekteki rekabetinden kazananın Trabzonspor olacağını ifade eden Ibanez, “Aslında bu güzel bir rekabet. Üç tarafa da, hem bana, hem Novak’a, hem de Trabzonspor’a yarıyor. Belki hocamızın işini biraz zorlaştırıyoruz ama bizim içinde çok iyi olacak. Çünkü hem o beni, hem ben onu geçmeye dolayısıyla her gün daha iyi olmaya çalışacağız. Hepimizin hayrına bir durum" ifadelerini kullandı.

“BÖYLE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ”
Kamptaki çalışma tempolarını da değerlendiren Ibanez, “Hocamız ile zaten bu durumu daha önce konuşmuştuk. İlk 10 gün iyi bir yükleme yapılacağını, daha sonra maçlarla birlikte seviyenin daha da aşağılara doğru ineceğini söylemişti. Aslında yorgunuz, bu da çok normal olması gereken bir durum. Çünkü yüksek seviyede çalışıyoruz. Bu da ileride sakatlık yaşamamızı engelleyecek tek durum. Böyle çalışmaya devam etmek zorundayız” diyerek açıklamalarını tamamladı.

OLCAY ŞAHAN: “ALMANLAR GÜNAH KEÇİSİ ARADI”
Trabzonspor’un tecrübeli kanat oyuncusu Olcay Şahan, ise hazırlık maçı da olsa her karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirterek, “Böyle maçlar genç oyuncular için çok büyük bir şans. Trabzonspor için çok iyi yoldayız. Kampımız oldukça iyi geçiyor. Gerçekten yüksek tempoda çalışıyoruz” dedi.

“SORUMLULUK ALMAK İSTİYORUM”
Kanat oyuncusu transferinin gerçekleşme ihtimalinde rekabete hazır olup olmadığı konusuyla ilgili de konuşan Olcay Şahan, "Trabzonspor’un oyuncusuyum, büyük takım oyuncusuyum. Rekabet her zaman olacak, olmazsa başarı olmaz. Ben kendimi kanıtlamış biriyim zaten Türkiye’de kim olduğum biliyor. Rekabete hazırım. Makarasına konuştuk orada ama sonuçta iyi olan oynar. Ama hocamın bana verdiği özgüven ile onu söylemiş olabilirim. Hocam ile diyaloğum çok iyi. Genç oyuncular beni ağabey olarak görüyorlar ve bende sorumluluk almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZIN FELSEFESİ DOĞRU YOL"
Ünal Karaman’ın oyun anlayışının doğru yol olduğunu da belirten Olcay, “Geldiği günden itibaren demeçleri ile söylüyor. Trabzonspor’un her oyuncusunun canını dişine takması lazım. Antrenmanlardaki çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki, hocamızın felsefesi doğru yol. İnşallah kampın sonuna kadar böyle gideriz ve sakatlık filan olmaz” ifadelerini kullandı.

"MESUT VE İLKAY KENDİLERİNİ KANITLAMIŞ İSİMLER"
Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükleri gerekçesiyle Alman medyası ve spor kamuoyu tarafından ağır eleştirilere maruz kalan İlkay Gündoğan ve Mesut Özil’e de sahip çıktı. Olcay, Almanların Mesut ve İlkay’ı sert şekilde eleştirmesiyle ilgili olarak, “Aslında bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum ama bundan 4 sene önce Almanya, Dünya Şampiyonu olduğunda Mesut’un katkısı yüzde yüzdü. Bugünden yarına suçlu bulmak kolay. Bizim ülkemizde de bu böyle. Maçı kaybedersen her hangi bir oyuncuyu suçlayabiliyorsun. Onlar bir günah keçisi aramak istediler ve buldular. Bizim açımızdan üzücü bir şey ama Mesut Özil ve İlkay Gündoğan kendilerini kanıtlamış isimler. Dünya şampiyonası yüzünden yerden yere vurulmaları doğru değil” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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