Alman taraftarlar EURO 2024’ü istemiyor
Almanya futbol liglerinde hafta sonunda oynanan karşılaşmalara ülkenin EURO 2024 adaylığı ile ilgili protestolar damgasını vurdu.
Stuttgart – Fortuna Düsseldorf arasında cuma günü oynanan Alman 1. Lig karşılaşmasında Stuttgartlı taraftarlar, “Para sayesinde birleştik. Avrupa’nın kalbinde yolsuzluk” yazılı dev bir pankart açtı.
Bir diğer pankartta ise 2006 Dünya Kupası’nın ev sahipliğinin alınmasına ilişkin ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına da atıf yaparak, “Yüzünüz gülüyor. Sıradaki turnuvayı da mı satın aldınız?” yazılı pankart açtı.
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve Başkanvekili Rainer Koch’u doğrudan hedef alan taraftarlar “Grindel/Koch dışarı! DFB’ye Lanet olsun” pankartı astı.
Cumartesi günü ise Augsburg – Werder Bremen arasında oynanan Bundesliga maçında da “Para sayesinde birleştik. Avrupa’nın kalbinde yolsuzluk” yazılı pankart muhtelif noktalara asıldı.
Dün Alman 2. Ligi’nde Arminia Bielefeld – Union Berlin ve Alman 3. Ligi’nde Würzburger Kickers – Eintracht Braunschweig arasında oynanan karşılaşmalarında da tribünlerde benzer pankartlar yer aldı.
Alman futbolunun tutkulu taraftar grupları, futbolun ticarileştirilmesi nedeniyle Alman Futbol Federasyonu’na büyük tepki koyarken, 2006 Dünya Kupası organizasyonuna dönük yolsuzluk iddialarının da Alman futbolunun geleneklerine ve imajına büyük zarar verdiğini düşünüyor.
2006 Dünya Kupası’na ilişkin iddialar nelerdir?
2006 Dünya Kupası adaylık sürecinde, Almanya’nın FIFA Yönetim Kurulu’nun dört Asyalı temsilcisinin oylarını Adidas’ın eski CEO’sunun parasını kullanarak satın aldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Buna paralel olarak, 2006 Dünya Kupası organizasyonu ile ilişkili Almanya Futbol Federasyonu (DFB) yetkilileri Wofgang Niersbach, Theo Zwanziger ve Horst R. Schmidt hakkında vergi kaçırma suçundan dava açılmıştı. Eğer bu üç kişi, bu suçtan ötürü hüküm giyerse, DFB ağır para cezası ödemek zorunda kalacak. Mahkeme sürüyor.
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