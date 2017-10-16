BEŞİKTAŞ ile G Grubu’nda yer alan RB Leipzig, Portekiz ekibi Porto’yu konuk ediyor. Maç saat 20.45’de başlayacak. RB Leipzig oynadığı iki maçta henüz galibiyet alamadı. Beşiktaş’a İstanbul’da yenilen RB Leipzig, sahasında Monaco ile berabere kalmıştı. RB Leipzig Porto’yu yendiği taktirde Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk galibiyetini almış olacak. Nuri Şahin ve Ömer Toprak’ın formasını giydiği Dortmund ise deplasmanda Apoel ile oynayacak. Dortmund bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı ilk iki maçı da kaybetmişti. H grubundaki puansız iki takımın maçı da saat 20.45’de başlayacak.

BAYERN ÇARŞAMBA AKŞAMI OYNUYOR

Jupp Heynckes’in tekrar başına geçtiği Bayern Münih, ise çarşamba akşamı Celtic’i konuk ediyor. Münih Allianz Arena’da oynanacak maçta Bayern Münih’te hedef üç puan. B Grubu’nda yer alan Bayern Münih, bu sezon oynadığı iki maçın birini kazanmış, diğerini de kaybetmişti. Üç puanla ikinci sırada bulunan Bayern Münih ile aynı puana sahip üçüncü sıradaki Celtic’in maçının başlama saati 20.45.