Alman takımları, hüsranı yaşadı

SON Dünya ve Konfederasyonlar Kupası şampiyonu Almanya’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki iki temsilcisi hüsran yaşadı. RB Leipzig, İstanbul’da Beşiktaş ile oynadığı maçı, Dortmund da sahasındaki karşılaşmayı Real Madrid’e karşı kaybetti.

Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, Porto ve Monaco ile aynı grupta bulunan RB Leipzig, Beşiktaş karşısında bir varlık gösteremezken, ilk yarıda yediği iki golle İstanbul’dan eli boş döndü. Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde bir deplasman maçına çıkan RB Leipzig, ikinci maçında da galibiyet alamadı. RB Leipzig’in Şampiyonlar Ligi’nde üç puanı getiren galibiyeti bulunmuyor. RB Leipzig devler ligindeki ilk maçında ise sahasında Monaco ile 1-1 berabere kalmıştı.

DORTMUND SIFIR ÇEKTİ

Bundesliga lideri Dortmund, ligde gösterdiği başarıyı Şampiyonlar Ligi’nde gösteremiyor. Ligde şimdiye kadar oynanan altı haftada beş galibiyet ve bir de beraberlik alan Dortmund, 16 puan topladı. Şampiyonlar Ligi’nde ise çıktığı iki karşılaşmada da yenildi. Hiç puan alamadı. Real Madrid karşısında etkisiz kalan sarı siyahlı ekip, 3-1 yenilmekten kurtulamadı. H Grubu’nda Apoel, Tottenham ve Real Madrid ile mücadele eden Dortmund, grubundaki ilk maçta İngilizlerin Tottenham takımıyla oynamıştı. O maçı da aynı skorla 3-1 kaybetmişti. Dortmund grubunda eksi dört averaj ve sıfır puanla üçüncü sırada yer alıyor.