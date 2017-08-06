ALMAN TAKIMI ÇIKMASINI BEKLİYORDUM

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde Hoffenheim ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Çok ilginç bir eşleşmenin olacağını belirten Alman çalıştırıcı, ''Çok ilginç. Aslında bir Alman takımının çıkmasını bekliyordum. Geçmişe baktığımızda da hep Alman takımlarıyla eşleşiyoruz. Bunun için özür dilerim. Kolay maçlar olmayacak. Hoffenheim çok iyi bir takım ve bizi çok zorlu maçlar bekliyor'' sözlerini kullandı.

Alman temsilcisini değerlendiren başarılı çalıştırıcı, ''Hoffenheim aslında bir şehirden çok bir köy. Bundesliga'da kendilerine çok iyi bir yer edindiler. Benim evime de çok yakın bir yerde. Orada büyümüştüm. Harika bir yerleşim alanı. Statları da çok iyi'' şeklinde konuştu.