Alman spiker, hakeme isyan etti

BEŞİKTAŞ ile RB Leipzig arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Grup maçını yöneten Rus hakem Sergei Karasev’in Alman ekibinin futbolcusu Keita’yı oyundan atmamasına Alman yorumcu da isyan etti. Yayıncı kuruluş SKY’nın yorumcusu Jörg Dahlmann, Keita’nın önce 25’inci dakikada yaptığı faulde hakemin, sarı kartı bulunan futbolcuya ikinci sarı kartı göstermemesini RB Leipzig için şans olarak değerlendirdi. Ardında da, “Keita ne yapıyor! Bir sarı kartı var. Bu hareketi sarı kartlık. Keita oyundan atılmalıydı” dedi.

Keita bu kez Talisca’ya faul yapınca Dahlmann, “Keita bu hareketinden dolayı sarı kart görmeliydi. Hakem sarı kartı göstermek zorundaydı, mecburdu. Aman Allahım Keita iki kez ikinci sarı karttan atılmalıydı” diye çıkıştı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINI ÖVDÜ

RB Leipzig karşısında Beşkitaş’ın oyununu öven yorumcu “Her bir Beşiktaş futbolcusu ortalama altı yaş RB Leipzig’den daha yaşlı. RB Leipzig çok dağınık oynuyor ve teknik hatalar yapıyor” dedi. Maçtan öncede ise verdiği bilgilerde Avrupa kupalarında Beşiktaş’ın Alman takımlarına karşı hiç galibiyeti bulunmadığını hatırlatan Dahlmann, Beşiktaş taraftarını da övdü. Dahlmann “Bu stada dünya desibel rekoru kırıldı” diyerek Beşiktaş taraftarının ne kadar ateşli olduğunu söyledi. Maçta elektriklerin kesilmesiyle ilgili ise “RB Leipzig için şansızlık oldu. Tam baskı kurmaya başlamıştı” yorumunu yaptı.