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Alman Milli Takımı rekor peşinde

Almanya, Rusya’nın ev sahipliğinde yapılacak 2018 Dünya Futbol Şampiyonası için ilk hazırlık maçını, bu akşam saat 21.00’da Wembley Stadı’da İngiltere ile oynayacak.

BERLİN
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ALMAN İkinci Kanalı ZDF’in canlı yayınlayacağı karşılaşmanın, Joachim Löw’ün talebeleri için dostluk mücadelesinden öte anlamı var. Alman Milliler, 2016 yılından beri oynadıkları maçları hiç kaybetmedi. En son 2016’da Fransa ile oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası Yarı Final maçını 2-0 kaybeden Almanların üst üste kaybetmediği maç sayısı şimdilik 19.
Almanya, İngiltere’den de galip dönerse, yenilmezlik serisini 20’ye çıkaracak. Panzerlerin hedefi, milli takımın Ekim 1978’den Aralık 1980’e kadar 23 maç yenilmezlik rekorunu kırmak. Alman Milli Takımı, ayrıca Haziran 1996’dan Şubat 1998’e kadar oynadıkları 22 karşılaşmayı kaybetmedi.

Dünya KupasıHazırlık Maçı
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