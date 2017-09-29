Alman futbolu için kara hafta

ALMANYA 2014 yılında Dünya Şampiyonu oldu. Son dünya şampiyonu unvanını elinde tutuyor. 2017 yazında ikinci takımıyla katıldığı Konfederasyonlar Kupası’nda yine şampiyon oldu. 2017 U21 Avrupa Futbol şampiyonluğunu da elde etti. Tüm bu başarılar Alman futboluna altın çağını yaşattı.

Ancak bu hafta içinde oynanan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında alınan sonuçlar tam bir hüsran oldu. Altı takımla katıldığı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde tek bir galibiyet ve beraberlik alamayan Alman kulüpleri, rakiplerine boyun eğdi. Alınan yenilgi Bundesliga takımlarının uluslararası arenada mücadele edecek güce sahip olup olmadığını tartışmaya açtı.

ÜÇÜ DE KAYBETTİ

Perşembe akşamı Avrupa Ligi maçlarına üç takımla katılan Almanya zayıf rakiplerine boyun eğdi. Hoffenheim Bulgar takımı Rasgrad’a 2-1 yenildi. Bu sonuç Hoffenheim’ın, kulüp tarihinde Avrupa’da oynadığı dördüncü maç ve dördüncü yenilgi olarak kayda geçti.

Hertha Berlin de İsveç temsilcisi Östersund karşısında bir varlık gösteremedi. Maçı 1-0 kaybetti.

Ligde olumsuz sonuçlar alan Köln ise sahasında yıkıldı. Sırp takımı Belgrad’da 1-0 yenilen Köln, 25 yıl aradan sonra yer aldığı Avrupa Ligi’nde taraftarına hüsranı yaşattı.

Salı akşamı oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında sahaya çıkan RB Leipzig Beşiktaş’a 2-0 yenildi. Aynı gece Dortmund 84 bin seyircinin önünde Real Madrid’e 3-1 kaybetti. Çarşamba akşamı bu kez Bayern Münih hayal kırıklığı yarattı. Alman futbolu tam bir kara gece yaşadı.