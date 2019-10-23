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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.10.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Jose Mourinho, Alman devinin başına geçiyor

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Son olarak Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, Borussia Dortmund ile flörtleşiyor. Alman basını, kulüpteki geleceği soru işareti olan Lucien Favre'nin yerine düşünülen ismin Jose Mourinho olduğunu yazdı.

Spor Arena Dış Haber | Lucien Favre ile uzun vadeli bir birliktelik düşünmeyen Borussia Dortmund, takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek için düğmeye bastı.

BILD'de yer alan habere göre; Lucien Favre'den şimdilik memnun olan Borussia Dortmund yönetimi, Bayern Münih ile süregelen rekabette daha uzun soluklu bir istikrar yakalamak adına takımı Portekizli teknik adama emanet etmeyi arzuluyor.

Teknik direktörlük koltuğu için Werder Bremen'in 37 yaşındaki teknik direktörü Florian Kohfeldt ve boşta olan Roger Schmidt'i de gündemine alan Alman devi, bu iki ismi eleyerek Jose Mourinho'da karar kıldı.

MAAŞI SORUNU MASADA

Jose Mourinho ile masaya oturan Borussia Dortmund, başarılı çalıştırıcının maaş skalasını aşağıa çekmek istiyor. Dortmund yönetimi, son olarak Manchester United'da yıllık 17 milyon avro kazanan Mourinho'yu daha düşük bir meblağ karşılığında göreve getirmeyi hedefliyor.

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ALMANCA ÖĞRENİYOR

Borussia Dortmund - Jose Mourinho flörtünün basına yansımasının ardından akıllara Portekizli teknik adamın geçen ay verdiği 'Bundesliga' ve 'Almanca' demeçleri geldi.

Jose Mourinho, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda Almanca öğrenmeye başladığını açıklamış ve "Bundesliga gerçekten çok ilgi çekici bir lig. Borussia Dortmund'un başardıklarını ve Bayern Münih gibi bir devle rekabet halinde olmalarını takdir ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Jose Mourinho, Borussia Dortmund ile resmen anlaşması halinde kariyerinde ilk kez Almanya'da takım çalıştıracak.

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