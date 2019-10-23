Jose Mourinho, Alman devinin başına geçiyor
Son olarak Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, Borussia Dortmund ile flörtleşiyor. Alman basını, kulüpteki geleceği soru işareti olan Lucien Favre'nin yerine düşünülen ismin Jose Mourinho olduğunu yazdı.
Spor Arena Dış Haber | Lucien Favre ile uzun vadeli bir birliktelik düşünmeyen Borussia Dortmund, takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek için düğmeye bastı.
BILD'de yer alan habere göre; Lucien Favre'den şimdilik memnun olan Borussia Dortmund yönetimi, Bayern Münih ile süregelen rekabette daha uzun soluklu bir istikrar yakalamak adına takımı Portekizli teknik adama emanet etmeyi arzuluyor.
Teknik direktörlük koltuğu için Werder Bremen'in 37 yaşındaki teknik direktörü Florian Kohfeldt ve boşta olan Roger Schmidt'i de gündemine alan Alman devi, bu iki ismi eleyerek Jose Mourinho'da karar kıldı.
MAAŞI SORUNU MASADA
Jose Mourinho ile masaya oturan Borussia Dortmund, başarılı çalıştırıcının maaş skalasını aşağıa çekmek istiyor. Dortmund yönetimi, son olarak Manchester United'da yıllık 17 milyon avro kazanan Mourinho'yu daha düşük bir meblağ karşılığında göreve getirmeyi hedefliyor.
ALMANCA ÖĞRENİYOR
Borussia Dortmund - Jose Mourinho flörtünün basına yansımasının ardından akıllara Portekizli teknik adamın geçen ay verdiği 'Bundesliga' ve 'Almanca' demeçleri geldi.
Jose Mourinho, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda Almanca öğrenmeye başladığını açıklamış ve "Bundesliga gerçekten çok ilgi çekici bir lig. Borussia Dortmund'un başardıklarını ve Bayern Münih gibi bir devle rekabet halinde olmalarını takdir ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Jose Mourinho, Borussia Dortmund ile resmen anlaşması halinde kariyerinde ilk kez Almanya'da takım çalıştıracak.
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