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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
27.11.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Allerik Freeman‘dan Bursaspor taraftarına övgü

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Allerik Freeman‘dan Bursaspor taraftarına övgü

Bursaspo Basketbol Takımı’nın en skorer oyuncularından Allerik Freeman, taraftardan övgü ile bahsederken, “Taraftar bizi motive ediyor. Bu kolejde oynadığım zamanları hatırlattı. Orada da taraftarlar çok tutkulu ve enerji veriyorlardı. Bu bizim için çok iyi bir avantaj” dedi.

ING Basketbol Süper Lig takımlarından Bursaspor’un en fazla sayı üreten basketbolcularından biri olan Allerik Freeman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezonun kendileri için çok iyi başladığını belirten Freeman, bazı maçlarda çok daha iyi oynayabileceklerini söyledi. Daha iyi oynamak için çalıştıklarının altını çizen Freeman, “Sezonu en sert, en iyi şekilde oynayıp, bizi daha iyi yerlere getirecek sonuçları almaya devam edeceğiz” dedi.

Amerikan basketbolu ile Avrupa basketbolunun birbirinden çok farklı olduğunu dile getiren Freeman, “Bu ligin çok sert olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi oyuncular var. Kolejde oynarken izlediğim ve beğendiğim oyunculara karşı oynuyorum. Gelenek sahibi olan takımlar var. Rekabet açısından bu çok önemli. Şu anda çok keyif alıyorum. Taraftarımız bizi motive ediyor. Kolejde oynadığım zamanları hatırlattı. Orada da taraftarlar çok tutkulu ve enerji veriyorlardı. Bu bizim için çok iyi bir avantaj. Hırslı ve mücadeleci oynamamızı sağlayıp, savunmaya konsantre olmayı sağlıyor. Bu bizi ileriye götürecek olan destek. Çok daha fazla olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Kendi performansını da değerlendiren Freeman, “Takım arkadaşlarım benim iyi oynamama yardımcı oluyor. Beni bu pozisyona onlar getiriyor. Bende mümkün olduğunca takımın kazanması için çalışıyorum. Şu ana kadar attığım toplar çemberden geçiyor. Aynı şekilde devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Allerik Freeman‘dan Bursaspor taraftarına övgü

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