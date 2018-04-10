Allegri, Tuttosport'a konuştu! İnanmayan...
Juventus'un teknik patronu, Real Madrid rövanşı öncesi Tuttosport Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalar yaptı.
"İnanmayan evde kalabilir!"
Bu sözler, Juventus'un teknik patronu Massimiliano Allegri'ye ait.
Torino merkezli Tuttosport'a konuşan Allegri, "Maça çıkarken zaten turu geçemeyiz diye düşünen varsa evde kalabilir. Bunu kesinlikle kabul edemem." açıklamasını yaptı.
Haberin devamında dörtlü savunma düzeninin bozulmayacağı da yazıldı.
Buna göre kalede Buffon, sağ bekte De Sciglio ve sol bekte Alex Sandro ile maça başlayacaklar. Stoper ikilisi ise Benatia ve Chiellini olacak.
Maçın gidişatına göre 4-3-3 ve 4-2-4 arası geçiş yapılabileceği belirtilirken, tamamen savunmayı ikinci plana atmayıp 4-2-3-1 ile de maça başlamanın gündemde olduğu belirtildi.
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