Allahyar sürprizi! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin kiralık olarak İstanbulspor'a gönderdiği Allahyar için sürpriz iddia...
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İranlı genç oyuncu Allahyar Seyyadmenes için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Buna göre eski kulübü İstiklal Allahyar'ı sezon sonuna kadar kiralamak istediğini Fenerbahçe'ye bildirdi.
Sarı lacivertli ekibin bu teklife olumsuz yaklaşmadığı ifade edildi. Allahyar, İstanbulspor formasıyla geçen hafta oynanan kupa maçında bir de gol atmıştı.
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