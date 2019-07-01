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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.07.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Allahyar Sayyadmanesh'in Fenerbahçe mutluluğu

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Allahyar Sayyadmanesh'in Fenerbahçe mutluluğu

Fenerbahçe'nin yeni transferi İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, sarı-lacivertli takımın başarısı için elinden gelen mücadeleyi göstereceğini söyledi.

Sarı-lacivertli takımla 5 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki santrfor, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Fenerbahçe forması giymek için sabırsızlandığını belirtti. 

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getiren Sayyadmanesh, "Böyle büyük bir camiaya ve büyük taraftarı olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Umarım kariyerimde yakaladığım ivmeyi Fenerbahçe'de daha da hızlandırırım ve bu camiaya, taraftara layık olmayı başarırım. Elimden gelen her şeyin en fazlasını yapacağım. Terimin ve kanımın son damlasına kadar bu kulübün kazanması için her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. 

Transfer süreciyle ilgili de bilgi veren İranlı futbolcu, şunları kaydetti: 

"Fenerbahçe'nin ilgisini ilk duyduğum andan itibaren zaten büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ama daha çok araştırmaya başladım. Hocasıyla, taraftarlarla ve kulüple ilgili videoları izledim. Bu da benim heyecanımı katbekat artırdı. O andan itibaren zaten heyecanımı hissediyordum. Olaylar biraz hızlı gelişti. Kulübün ilgisi olduğunu zaten biliyordum. 18 yaşına bastıktan sonra da hızlı bir şekilde imzalar atıldı ve bu camiaya resmi olarak katıldım." 

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