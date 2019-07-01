Allahyar Sayyadmanesh kimdir ve hangi mevkide oynuyor?
Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'ye transgfer olmasının ardından birçok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. İran milli takımı ile çıktığı mücadelelerde boy gösteren Allahyar Sayyadmanesh, bir süredir Fenerbahçe'nin yakın takibinde yer alıyordu. Peki, Allahyar Sayyadmanesh kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merakla araştırılan isim hakkında detaylı bilgiler
Allahyar Sayyadmanesh, 29 Haziran 2001 tarihinde İran'ın Amol kentinde dünyaya geldi. Kariyerine ülkesinin takımı Padideh Sari'de başlayan Allahyar Sayyadmanesh, 2018 yılında Esteghlal FC takımına transfer oldu.
Allahyar Sayyadmanesh, 1 Temmuz tarihinde Fenerbahçe kadrosuna katıldı.
Sağ ayağına hakim olan 1,82 boyundaki santrafor oyuncusu, gerek duyulduğu halde sağ ve sol kanatlarda da forma giyebiliyor.
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