Allahyar, Barış ve Murat, umut verdi
Yeni transferler ve gençler Bolu karşısında etkiliydi.
Fenerbahçe’de Bolu karşısında rahat bir galibiyet elde ederken öne çıkan oyuncular şöyle:
Allahyar: 1. dakikadan itibaren ileride sürekli baskı kurdu. Oyunu olgunlaşınca faydalı olabileceğini gösterdi.
Ozan: İlk devrede Tolgay’la orta sahayı toparladı. Her anlamda ‘yenilendiği’ yönündeki mesajları açıkça ortaya koydu.
Tolga: 2. yarıda kilit paslarıyla öne çıktı. İyi hazırlandığını gösterdi.
Abdülcebrail: İlk golde Moses’la pas trafiği ve asisti muhteşemdi.
Murat: 90 dakika boyunca hiç durmadı. Son ana kadar sağdan bindirmeler yaptı.
Moses: Sahanın her yerindeydi. Yeni bir çehreye büründüğü belliydi.
Yusuf Mert: 2. devrede takımın en iyilerindendi. Penaltıyı âdeta kendi aldı.
Barış Alıcı: Görev aldığı ikinci 45 dakikada çok istekliydi ve motivasyonu yüksekti. ileride iyi top tuttu ve servisler yaptı.
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